15 Ocak 2020, Çarşamba

BASKETBOL

THY Euroleauge’in 20. hafta heyecanı

THY Euroleauge’in 20. hafta heyecanı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 15.01.2020

THY Euroleauge’in 20. haftasında lider sahasında Fransız ekibi Asvel Lyon-Villeurbanne ile, Fenerbahçe Beko da evinde İspanyol temsilcisi FC Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de çift haftanın ikinci devresi heyecanı yarın ve 17 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde 20. haftanın açılış müsabakasında Khimki Moskova evinde ile karşılaşacak. Türk takımları bu hafta karşılaşmalarını evinde oynayacak. Fenerbahçe, yarın İspanyol ekibi FC Barcelona ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Lider de cuma günü Fransız temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Hafta Panathinaikos ile arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.

THY Euroleauge'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

20.00 Khimki Moskova - Real Madrid
20.45 Fenerbahçe Beko - FC Barcelona
22.05 Maccabi FOX - AX Armani Exchange Milano

17 Ocak Cuma

20.00 Zenit -
20.00 CSKA Moskova - Baskonia Vitoria-Gasteiz
20.30 Anadolu Efes - Asvel Lyon-Villeurbanne
21.00 Kızılyıldız - ALBA Berlin
21.30 Olympiakos - Bayern Münih
22.30 Panathinaikos - Zalgiris Kaunas

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