14 Ocak 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 88-68 Olimpia Milano | ÖZET
Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 Giriş Tarihi: 14.01.2020
THY Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes sahasında Olimpia Milano'yu 88-68 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde liderlik için İtalyan ekibi Milano'yu ağırladı Mavi-beyazlılar, Olimpia Milano karşısında aldığı galibiyetle liderliğini sürdürdü.
1 .ÇEYREK: Anadolu Efes 16 - 15 Olimpia Milano
2. ÇEYREK: Anadolu Efes 42 - 33 Olimpia Milano
3. ÇEYREK: Anadolu Efes 65 - 49 Olimpia Milano
4. ÇEYREK: Anadolu Efes 88 - 68 Olimpia Milano
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BASKETBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...