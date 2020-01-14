14 Ocak 2020, Salı

BASKETBOL

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 88-68 Olimpia Milano | ÖZET

Anadolu Efes durdurulamıyor!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 Giriş Tarihi: 14.01.2020

Euroleague'in 19. haftasında sahasında 'yu 88-68 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

, 'nde liderlik için İtalyan ekibi Milano'yu ağırladı Mavi-beyazlılar, karşısında aldığı galibiyetle liderliğini sürdürdü.

1 .ÇEYREK: Anadolu 16 - 15 Olimpia Milano

2. ÇEYREK: Anadolu Efes 42 - 33 Olimpia Milano

3. ÇEYREK: Anadolu Efes 65 - 49 Olimpia Milano

4. ÇEYREK: Anadolu Efes 88 - 68 Olimpia Milano

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