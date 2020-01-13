13 Ocak 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Rakipsiz Anadolu Efes!

Rakipsiz Anadolu Efes!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Basketbol Ligi'nde Ormanspor'a konuk olan , rakibine şans tanımadı. Lacivert-beyazlılar, salondan 79-68 galip ayrıldı, ligde üst üste 13. maçını kazandı. Diğer maçta , Büyükçekmece'yi 105-56 yendi.

Basketbol Ligi'nde Ormanspor'a konuk olan , rakibine şans tanımadı. Lacivert-beyazlılar, salondan 79-68 galip ayrıldı, ligde üst üste 13. maçını kazandı. Diğer maçta , Büyükçekmece'yi 105-56 yendi.

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