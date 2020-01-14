14 Ocak 2020, Salı

BASKETBOL

Los Angeles Lakers galibiyet serisini 9 maça çıkardı

LA Lakers serisini 9 maça çıkardı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , konuk ettiği 'ı 128-99 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri , milli oyuncu 'ın formasını giydiği 'ı 29 sayı farkla mağlup ederek sezonun 33. galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Anthony Davis'in yokluğunda all-star 31 sayı ve 8 asist, 21 sayı ve 15 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sezon 28. kez kaybeden Cavaliers'ta 21 sayı ve 11 ribaunt, Tristan Thompson ise 17 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 34 dakika 59 saniye sahada kalan Cedi Osman 15 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın, deplasmanda Indiana Pacers'a 101-95 yenildiği müsabakada 3 sayı, 2'şer ribaunt ve top çalma, 1 asistle oynadı.

NBA'de yarın 6 maç oynanacak.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 110-117 (uzatmalarda)

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 101-95

Boston Celtics-Chicago Bulls: 113-101

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 104-117

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 115-112

Sacramento Kings-Orlando Magic: 112-114

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 128-99

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