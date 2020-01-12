ING All-Star'da kadrolar belli oldu

ING All-Star 2020 takımları belli oldu. Takımları belirleyecek olan oyuncular, Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve Fenerbahçe Beko'dan Nando de Colo olarak belirlenmişti. 2 kaptan kadro seçimlerini yaptı ve All-Star'da mücadele edecek olan iki takımın kadrosu son halini aldı. İşte 2020 All-Star kadroları...

ING All-Star 2020'de mücadele edicek 2 takımın kadrosunu Shane Larkin ve Nando de Colo belirledi. Kırmızı takımın kadro tercihini Anadolu Efes'ten Shane Larkin yaparken, Beyaz takımı Fenerbahçe Beko'dan Nando de Colo seçti. İşte ING All-Star 2020 kadroları...



KIRMIZI TAKIM (SHANE LARKIN)



VASILIJE MICIC

SERTAÇ ŞANLI

SHAQUIELLE MCKISSIC

ZACHARY AUGUSTE

ARCHIE GOODWIN

EMANUEL TERRY

YİĞİT ARSLAN

METECAN BİRSEN

JAMES JONES JR.

ANDREW ANDREWS

BERK UĞURLU



BEYAZ TAKIM (NANDO DE COLO)



DERRICK WILLIAMS

MELİH MAHMUTOĞLU

AMATH M'BAYE

MOUSTAPHA FALL

JORDAN CRAWFORD

ŞEHMUS HAZER

DEVIN WILLIAMS

KIKANOVIC

CRANFORD

DOĞUŞ ÖZDEMİROĞLU