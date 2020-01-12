12 Ocak 2020, Pazar

BASKETBOL

ING All-Star'da kadrolar belli oldu

ING All-Star'da kadrolar belli oldu
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 Giriş Tarihi: 12.01.2020

ING All-Star 2020 takımları belli oldu. Takımları belirleyecek olan oyuncular, 'ten Shane Larkin ve Fenerbahçe Beko'dan Nando de Colo olarak belirlenmişti. 2 kaptan kadro seçimlerini yaptı ve All-Star'da mücadele edecek olan iki takımın kadrosu son halini aldı. İşte 2020 All-Star kadroları...

ING All-Star 2020'de mücadele edicek 2 takımın kadrosunu Shane Larkin ve Nando de Colo belirledi. Kırmızı takımın kadro tercihini 'ten Shane Larkin yaparken, Beyaz takımı Fenerbahçe Beko'dan Nando de Colo seçti. İşte ING All-Star 2020 kadroları...

KIRMIZI TAKIM (SHANE LARKIN)

VASILIJE MICIC
SERTAÇ ŞANLI
SHAQUIELLE MCKISSIC
ZACHARY AUGUSTE
ARCHIE GOODWIN
EMANUEL TERRY
YİĞİT ARSLAN
METECAN BİRSEN
JAMES JONES JR.
ANDREW ANDREWS
BERK UĞURLU


BEYAZ TAKIM (NANDO DE COLO)

DERRICK WILLIAMS
MELİH MAHMUTOĞLU
AMATH M'BAYE
MOUSTAPHA FALL
JORDAN CRAWFORD
ŞEHMUS HAZER
DEVIN WILLIAMS
KIKANOVIC
CRANFORD
DOĞUŞ ÖZDEMİROĞLU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Cedi double-double yaptı Cavaliers kazandı! Cedi double-double yaptı Cavaliers kazandı!
Fenerbahçe seriye bağladı Fenerbahçe seriye bağladı
A Spor’da tarihi buluşma A Spor’da tarihi buluşma
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör