12 Ocak 2020, Pazar

BASKETBOL

LeBron, Jordan’ı da solladı

LeBron, Jordan’ı da solladı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Lakers'ın yıldız ismi , önceki geceye damga vurdu.

Lakers'ın yıldız ismi , önceki geceye damga vurdu. Takımının Dallas'ı 129-114 yendiği karşılaşmada 35 sayı ve 16 ribauntluk performans sergileyen ABD'li yıldız 'ı geride bıraktı, tüm zamanların en çok isabetli şut atan 4. oyuncusu unvanını aldı.
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