12 Ocak 2020, Pazar

BASKETBOL

A Spor’da tarihi buluşma

A Spor’da tarihi buluşma
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Geri sayımın başladığı All-Star 2020 öncesi takımlar bugün belirlenecek. Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo ile 'in vazgeçilmez ismi Shane Larkin, A ekranlarında takımlarını seçecek.

Geri sayımın başladığı All-Star 2020 öncesi takımlar bugün belirlenecek. Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo ile 'in vazgeçilmez ismi Shane Larkin, A ekranlarında takımlarını seçecek. All-Star kadrolarının belirleneceği bu tarihi buluşma saat 20.00'de başlayacak.
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