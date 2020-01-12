Buradan çıkış yok

12 Ocak 2020, Pazar

BASKETBOL

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BASKETBOL
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Galatasaray Doğa Sigorta, taraftarı önünde Türk Telekom’a şans tanımadı. Aslan, rakibini 22 sayı farklı yıktı, Salonu’ndaki 9. maçını da kazandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom'u konuk eden Galatasaray Doğa Sigorta, rakibini farklı geçti. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde salondan 93-71'lik skorla galip ayrıldı, 'deki tüm lig maçlarını kazandı. Maça hızlı başlayan Aslan, ilk çeyreği 22-16 önde kapadı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Cimbom, soyunma odasına ise 49-33 galip girdi. Hücumdaki etkinliğini koruyan Galatasaray, 3. çeyrekte Göksenin'in iyi oyunuyla farkı korudu. Son bölümde de ev sahibinin üstünlüğü devam ettiği ve salondan 22 sayı farkla galip ayrıldı. Günün diğer karşılaşmasında , Teksüt Bandırma'yı 91-82 mağlup etti.
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