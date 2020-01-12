12 Ocak 2020, Pazar

BASKETBOL

Beşiktaş’a evinde şok

Beşiktaş’a evinde şok
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Beşiktaş Basketbol Takımı, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne mağlup oldu. Uzatmaya giden maçtan konuk takım 92-91 galip ayrıldı.

Beşiktaş Basketbol Takımı, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne mağlup oldu. Uzatmaya giden maçtan konuk takım 92-91 galip ayrıldı.
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