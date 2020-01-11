Fenerbahçe Beko - İTÜ Basket | CANLI

Türkiye Basketbol Ligi 15. hafta karşılaşmaları oynanıyor... Bu bağlamda Fenerbahçe Beko, evinde İTÜ Basket'i konuk ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko'nun İTÜ ile oynadığı bu mücadele saat kaçta başladı, hangi kanaldan yayınlanıyor? İşte Fenerbahçeli taraftarların bu zorlu karşılaşmaya dair bilmesi gerek her şey...

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında, Ataşehir'de İtü Basket'i konuk ediyor. Sarı lacivertliler, bu sezonki inişli çıkışlı performansının ardından yeniden yükselmek için yoğun çaba sarf ediyor.

FENERBAHÇE İTÜ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe Beko - İTÜ arasında oynanan Basketbol Süper Ligi maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele TRT Spor HD ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayınlanıyor.



CANLI SKOR



1. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 35 - 19 İTÜ BASKET

2. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 52 - 39 İTÜ BASKET

3. ÇEYREK OYNANIYOR: FENERBAHÇE BEKO 55 - 42 İTÜ BASKET

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BASKETBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

ING Basketbol Süper Ligi

Pazar:

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Bahçeşehir Koleji (BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom (Sinan Erdem)

17.30 Pınar Karşıyaka-Teksüt Bandırma (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.00 Fenerbahçe Beko-Sigortam.net İTÜ Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

12 Ocak Pazar:

13.00 Darüşşafaka Tekfen-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 OGM Ormanspor-Anadolu Efes (Ankara)

17.30 TOFAŞ-Frutti Ekstra Bursaspor (TOFAŞ)

20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Pazar:

13.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray (Ankara)

14.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Samsun Canik Belediyespor (Atatürk)

12 Ocak Pazar:

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Fenerbahçe Öznur Kablo (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Antakya)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Cumartesi:

18.00 Bornova Belediyespor-Final Gençlik (Altındağ Atatürk)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

Pazar:

16.00 Mamak Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.00 1881 Düzce Belediyespor-Samsunspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Petkimspor (Gemlik)

17.00 Akhisar Belediyespor-Anadolu Basket (Akhisar Belediye)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Fethiye Beşkaza)

12 Ocak Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Konyaspor (Teksüt Kara Ali Acar)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Cumartesi:

14.00 Antalya 07 Basketbol-Fenerbahçe Gelişim (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

18.00 Urla Belediyespor-Nesibe Aydın (12 Eylül)

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Bayraklı Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

Pazar:

15.00 Yalova VIP-Emlak Konut (90. Yıl)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Yıldırım Şahin Başol)

12 Ocak Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor (Mersin Üniversitesi)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Ahmet Cömert)

17.00 Bosna 34-Mardin Büyükşehir Başak (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)