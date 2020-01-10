10 Ocak 2020, Cuma

BASKETBOL

Rekorlu maç Rockets’in

Rekorlu maç Rockets’in
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 10.01.2020

NBA'de tarihi maçta Houston Rockets, Atlanta Hawks'ı 122-115 mağlup etti. Rockets'ta James Harden 41 sayı, 10'ar ribaunt ve asist, Hawks'ta ise Trae Young 42 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle maçı tamamladı.

NBA'de tarihi maçta Houston Rockets, Atlanta Hawks'ı 122-115 mağlup etti. Rockets'ta James Harden 41 sayı, 10'ar ribaunt ve asist, Hawks'ta ise Trae Young 42 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle maçı tamamladı. Böylece NBA tarihinde ilk kez karşı takım oyuncuları aynı maçta 40 sayı üstü "triple double" yapmayı başardı.

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