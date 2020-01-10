10 Ocak 2020, Cuma

BASKETBOL

Efes rövanş peşinde

Efes rövanş peşinde
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Avrupa Ligi'nde 18. hafta maçında , Barcelona'ya konuk oluyor. 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3ten yayınlanacak. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Barça, 74-64 kazanmıştı.

Avrupa Ligi'nde 18. hafta maçında , Barcelona'ya konuk oluyor. 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3ten yayınlanacak. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Barça, 74-64 kazanmıştı.

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