09 Ocak 2020, Perşembe

BASKETBOL

ING All-Star 2020’de forma giyecek oyuncular açıklandı

ING All-Star 2020’de forma giyecek oyuncular açıklandı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 09.01.2020

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ING All-Star 2020'de forma giyecek oyuncular açıklandı. ING All-Star 2020’de takım kaptanları Shane Larkin ve Nando De Colo'dan sonra forma giyecek diğer 22 oyuncu belli oldu. Organizasyonda

Mücadele edecek 22 oyuncu şu şekilde:

Sertaç Şanlı, Vasilije Micic (), Derrick Williams, (Fenerbahçe Beko), Andrew Andrews (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), Robert Golden (Bahçeşehir Koleji), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Shaquielle Mckissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), Christopher Jones (Frutti Extra Bursaspor), Yiğit Arslan, Zachary Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta), Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor), Amath M'Baye, Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Archie Goodwin (Sigortam.net İTÜ Basketbol), Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol), Jordan Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Emanuel Terry, Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma), Berk Uğurlu, Devin Willams (TOFAŞ), Moustapha Fall (Türk Telekom).
Organizasyonda kırmızı takımın başantrenörlüğünü Anadolu Efes'ten Ergin Ataman, beyaz takımın başantrenörlüğünü ise Pınar Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca üstlenecek.

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