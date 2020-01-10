10 Ocak 2020, Cuma

BASKETBOL

Cedi 11 sayı attı Cavaliers kazandı | NBA'de günün sonuçları

Cedi 11 sayı attı Cavaliers kazandı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Amerikan 'nde () forması giyen , 'u 115-112 yendikleri karşılaşmada 11 sayı kaydetti.

'e 4 maçla devam edildi. , konuk olduğu Pistons'u 115-112 yenerek 5 maç sonra galibiyet elde etti.

Cavaliers'ta Tristan Thompson 35 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı ve takımının en skorer ismi oldu. Darius Garland 20 sayı, 2 ribaunt ve Collin Sexton 19 sayı ve 6 ribaunt ile konuk ekipte diğer skorer isimler oldu. ise takımına 11 sayılık katkıda bulundu.

Furkan'ın takımı evinde Celtics'i devirdi

Philadelphia 76ers, ağırladığı 'i 109-98 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte, Josh Richardson 29 sayı, Ben Simmons 19 sayı ve 9 ribauntla takımına katkıda bulundu. Furkan Korkmaz ise maçı 9 sayıyla tamamladı.

Sonuçlar

-Cleveland Cavaliers: 112-115

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 109-98

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 116-102

Thunder-Houston Rockets: 113-92



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