Barcelona - Anadolu Efes l CANLI
THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında lider Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona ile karşılaşıyor. Barselona kentindeki Palau Blaugrana'da oynanan maç, TSİ 23.00'te başladı.
THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın en önemli maçında lider Anadolu Efes, üçüncü sıradaki Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Barselona kentindeki Palau Blaugrana'da oynanan maç, TSİ 23.00'te başladı.
CANLI l BARCELONA - ANADOLU EFES
1. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 19 - 24 ANADOLU EFES
2. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 42 - 45 ANADOLU EFES
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Efes, zirveyi korumak istiyor
Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde ilk yarıda elde ettiği 14 galibiyet, 3 yenilgiyle zirvede yer alan Anadolu Efes, deplasmandaki kazanma serisini İspanya'da da sürdürmeye çalışacak.
Dış sahadaki son 6 maçını da galip tamamlayan lacivert-beyazlılar, ligin deplasmanda en başarılı ekibi olarak dikkati çekiyor.
Başantrenör Svetislav Pesic yönetimindeki Barcelona ise iyi bir dönem geçiriyor. Ligin ilk yarısını 13 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada tamamlayan İspanyol ekibi, son hafta beklemediği bir yenilgi yaşadı. Barcelona, 5 maçlık galibiyet serisini geçen hafta bir başka İspanyol ekibi Baskonia karşısında aldığı mağlubiyetle kaybetti.
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