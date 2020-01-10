10 Ocak 2020, Cuma

BASKETBOL

Barcelona - Anadolu Efes l CANLI

Barcelona - Anadolu Efes l CANLI
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 Giriş Tarihi: 10.01.2020

'nin 18. haftasında lider , deplasmanda  ile karşılaşıyor. Barselona kentindeki 'da oynanan maç, TSİ 23.00'te başladı.

'nde 18. haftanın en önemli maçında lider , üçüncü sıradaki ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Barselona kentindeki 'da oynanan maç, TSİ 23.00'te başladı.

CANLI l BARCELONA - ANADOLU EFES

1. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 19 - 24 ANADOLU EFES

2. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 42 - 45 ANADOLU EFES

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Efes, zirveyi korumak istiyor

Başantrenör yönetiminde ilk yarıda elde ettiği 14 galibiyet, 3 yenilgiyle zirvede yer alan Anadolu Efes, deplasmandaki kazanma serisini İspanya'da da sürdürmeye çalışacak.

Dış sahadaki son 6 maçını da galip tamamlayan lacivert-beyazlılar, ligin deplasmanda en başarılı ekibi olarak dikkati çekiyor.

Başantrenör Svetislav Pesic yönetimindeki Barcelona ise iyi bir dönem geçiriyor. Ligin ilk yarısını 13 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada tamamlayan İspanyol ekibi, son hafta beklemediği bir yenilgi yaşadı. Barcelona, 5 maçlık galibiyet serisini geçen hafta bir başka İspanyol ekibi Baskonia karşısında aldığı mağlubiyetle kaybetti.

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