Ülker’den çıkış yok
Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde Bursaspor’a şans tanımadı. Sarı-lacivertliler rakibini 86-83 mağlup ederek bu sezon evinde oynadığı 8. maçı da kazandı.
Ülker Salonu'nda bu sezon 8. lig maçına çıkan F.Bahçe Beko'nun son kurbanı Bursa oldu. Sarı- lacivertliler, büyük çekişmeye sahne olan maçtan 86-83 galip ayrıldı. Son saniyeye kadar heyecanın yaşandığı karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takımdı. İlk periyot Bursa'nın 23-17'lik üstünlüğüyle sona ererken, devre 39-39 bitti. Son 2 dakikaya yenik giren sarı-lacivertliler, Westermann'ın bu bölümlerde aldığı sorumlulukla öne geçmeyi başardı.
DE COLO COŞTU
Karşılaşmanın öne çıkan ismi Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo'ydu. Fransız basketbolcu, Bursaspor karşısında tam 29 sayı üretti ve galibiyette baş rolü oynadı. Konuk takımda ise Perry Jones 25, Gian Lopez ise 24 sayı ile oynadı.
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