06 Ocak 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Lakers LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Pistons'ı yendi

LeBron triple-double yaptı Lakers kazandı!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 Giriş Tarihi: 06.01.2020

Amerikan Basketbol Ligi'nde () Lakers, sahasında 'ı 106-99 yendi. 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptı.

'e 5 maçla devam edildi. , takımı Lakers'ın Pistons'ı 106-99 yendiği mücadelede 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Üst üste 5. olmak üzere 29. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Lakers'ta Anthony Davis ise 24 sayı, 11 ribaunt, 8 blokla mücadele etti.

Karşılaşmada 20 blok yapan Lakers, 1982'deki 21 blokluk kulüp rekoruna yaklaştı. Pistons'ta Derrick Rose'un 28 ve Svi Mykhailiuk'un 14 sayısı, sezonun 24. mağlubiyetini önleyemedi.

Öte yandan, milli basketbolcu , takımı 'ın evinde 'a 118-103 mağlup olduğu mücadeleyi 7 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 blokla tamamladı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Clippers-New York Knicks: 135-132

Miami Heat-Portland Trail Blazers: 122-111

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 103-118

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 114-121

Los Angeles Lakers-: 106-99

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