Dişi Kartallar rakip tanımıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Samsun Canik'i konuk eden Beşiktaş, rakibine şans tanımadı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibine karşı üstünlük kuran siyah-beyazlılar, salondan 82-77 galip ayrıldı, taraftarı önünde üst üste oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı. Günün diğer karşılaşmasında ise Hatay BB, BOTAŞ'ı 78-68 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Samsun Canik'i konuk eden Beşiktaş, rakibine şans tanımadı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibine karşı üstünlük kuran siyah-beyazlılar, salondan 82-77 galip ayrıldı, taraftarı önünde üst üste oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı. Günün diğer karşılaşmasında ise Hatay BB, BOTAŞ'ı 78-68 mağlup etti.