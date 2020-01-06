06 Ocak 2020, Pazartesi

BASKETBOL

NBA'de gecenin sonuçları | Lebron James’ten triple-double

Lebron James’ten triple-double
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 06.01.2020

NBA’de Lakers, ’ı 106-99’luk skorla mağlup etti. Mücadelede Lakers forması giyen , 21 sayı, 14 ribaund ve 11 asistlik performans sergileyerek triple double yaptı.

Lakers'ın yıldızı , Detroit karşısında yeniden çift hanelere ulaştı. Birleşik Amerikalı basketbolcu, parkede kaldığı 35 dakikada, 21 sayı, 14 ribaund ve 11 asistlik performans ortaya koyarak, yeni bir triple-double'a imza atmış oldu. Los Angeles ekibinde en fazla sayı üreten basketbolcu 24 sayı ile Anthony Davis olurken, maçın en skorer ismi ise 'tan attığı 28 sayı ile Derrick Rose oldu.

Cedili Cleveland kazanamadı

Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Minnesota Timberwolves 118-103'lük skorla kazanırken, milli oyuncu Cedi Osman da karşılaşmada 29 dakika süre aldı. Cedi mücadeleyi 7 sayı, 2 ribaund ve 1 asistlik performans ile tamamladı.

NBA'de oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:

122 - : 111
Cleveland Cavaliers: 103 - Minnesota Timberwolves: 118
: 114 - : 121
Los Angeles Lakers: 106 - Detroit Pistons: 99

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