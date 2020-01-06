06 Ocak 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Liverpool 16 yıldır başarılamayanın peşinde

Liverpool 16 yıldır başarılamayanın peşinde
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 06.01.2020

, 'dan 16 yıl sonra 'de sezonu namağlup bitiren ilk kulüp olma yolunda ilerliyor. Bu sezon ligde oynadığı 20 karşılaşmayı da kaybetmeyen Liverpool, serisini kalan 18 maçta da sürdürüp İngiltere liginde daha önce yalnızca 2 takımın yakaladığı bir başarıyı tekrarlama peşinde.

Jürgen Klopp'un teknik direktörlüğünde 19 galibiyet, 1 beraberlik alan Merseyside ekibi, 1888-89 sezonunda şampiyonluğa ulaşan ve 2003-04 sezonunu ilk sırada bitiren 'dan sonra ligi namağlup tamamlayan 3. İngiliz kulübü olmak istiyor.

Preston North End, liginin ilk defa düzenlendiği ve 12 takımın mücadele ettiği 1888-89 sezonunu 18 galibiyet, 4 beraberlikle bitirdi.

Arsenal ise taraftarlarının hala övündüğü 2003-04 sezonunda 26 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Londra ekibi, Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp'ı barındıran kadrosuyla rakiplerine büyük üstünlük kurduğu o sezondan beri ligde şampiyon olamıyor.

Son 59 lig maçında bir kez yenildi

İngiltere 'deki son 59 mücadelesinde yalnızca bir defa sahadan mağlup ayrılan , son 29 karşılaşmasından 28'ini kazandı.

37 maçtır yenilmeyen Liverpool, Arsenal'ın 2003 ve 2004 yıllarında üst üste 49 müsabaka kaybetmeyerek kırdığı İngiltere ligi rekoruna da gözünü dikti.

Liverpool'un bu hedef doğrultusunda öncelikle 40 maçlık serisi bulunan Chelsea (2004-2005) ve 42 maçlık seriye sahip Nottingham Forest'ı (1977-1978) geçmesi gerekiyor.

Juventus'tan bu yana yapabilen yok

Birinci Futbol Ligi (Serie A) 2011-12 sezonunda yenilgi yüzü görmeyen 'tan beri Avrupa'nın 5 büyük ligini namağlup tamamlayan kulüp bulunmuyor.

Küme düşmesinin yanı sıra 2004-05 ve 2005-06 sezonu şampiyonluklarının silinmesine sebep olan 2006'daki şike skandalının ardından yeniden yapılanan Juventus, ligi 7. bitirdiği 2010-11 sezonu sonunda teknik direktör Luigi Delneri'nin yerine Antonio Conte ile anlaştı.

Conte yönetiminde, 2011-12 sezonunda ligi 23 galibiyet ve 15 beraberlikle noktalayan Torino temsilcisi, Serie A'daki takım sayısı 20'ye yükseldikten sonra namağlup şampiyonluğa ulaşan ilk kulüp oldu.

Milan'ın rekor serisi

Fabio Capello yönetimindeki Milan'ın, 1991-92 sezonunda başlayıp 1993 yılının Mart ayına kadar süren ligdeki 58 maçlık yenilmezlik serisi, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en uzun seriler arasında başı çekiyor.

Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten'in bulunduğu efsane kadrosuyla Serie A 1991-92 sezonunda namağlup şampiyonluğa ulaşan Milan'ın performansı, unutulmazlar arasında yer alıyor.

Dresdner'in kusursuz performansı

ligi 1942-43 sezonundaki tüm maçlarını kazanan Dresdner, Avrupa'nın 5 büyük liginde, 20'nin üstünde karşılaşmanın oynandığı bir sezonu kayıpsız kapatan tek kulüp.

İki şampiyonluğunu da ligin Nazi rejimi altında oynandığı 1933-1945 döneminde elde eden Dresdner, 1943'te Saksonya Ligi'nde 18'de 18 yapmış, sonraki aşama olan eleme usulü 5 maçı da kazanmıştı.

Avrupa futbolunda 23 örneği var

Liverpool, namağlup unvanını Premier Lig'in sonuna kadar korursa Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihinde de bunu gerçekleştiren 18. ekip olacak.

Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezonu namağlup tamamlama başarısı, 23 kez gösterildi. İtalya'da 6, Almanya'da 5, İngiltere, ve 'da ikişer kulüp, sezonu yenilgisiz bitirdi.

SezonKulüpLigOGBLigi bitirdiği sıra
1888-89Preston North Endİngiltere221841
1896Club FrançaisFransa8801
1897Standard AthleticFransa8621
1902Genoaİtalya4401
1905Juventusİtalya5321
1907Milanİtalya6421
Torino6332
1908Pro Vercelliİtalya4221
1910-11Viktoria 89 BerlinAlmanya181531
1912-13Pro Vercelliİtalya211831
1919-20NürnbergAlmanya10911
1920-21NürnbergAlmanya11921
1922-23Genoaİtalya282261
1927-28HamburgAlmanya111101
1929-30Athletic Bilbaoİspanya181261
1931-32Real Madridİspanya181081
1935-36NürnbergAlmanya261971
1936-37Schalke 04Almanya262421
1942-43DresdnerAlmanya232301
1978-79Perugiaİtalya3011192
1991-92Milanİtalya3422121
2003-04Arsenalİngiltere3826121
2011-12Juventusİtalya3823151

NOT: Club Français ve Standard Athletic'in şampiyonlukları, Fransa futbolunda profesyonel dönemin başladığı 1932-33 sezonu öncesinde, Fransız Spor Dernekleri Birliği (USFSA) tarafından düzenlenen şampiyonada kazanılmıştır.



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