06 Ocak 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Kadınlarda kupa eşleşmeleri belli

Kadınlarda kupa eşleşmeleri belli
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Herbalıfe Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısı tamamlanırken, Kadınlar Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu. Çeyrek final eşleşmeleri şöyle: F.Bahçe Öznur Kablo- Bellona Kayseri Basketbol. Galatasaray-İzmit Belediye, OGM Ormanspor-Beşiktaş, Elazığ İÖİ-Çankaya Üniv.

Herbalıfe Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısı tamamlanırken, Kadınlar Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu. Çeyrek final eşleşmeleri şöyle: F.Bahçe Öznur Kablo- Bellona Kayseri Basketbol. Galatasaray-İzmit Belediye, OGM Ormanspor-Beşiktaş, Elazığ İÖİ-Çankaya Üniv.

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