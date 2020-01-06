Türkiye Kupası için ilk 8 ekip

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre tamamlanırken, Türkiye Kupası'nda yer alacak ekipler belli oldu. İlk 4 (A.Efes, Karşıyaka, F.Bahçe ve G.Saray) ile ikinci 4'tekiler (TOFAŞ, Bandırma, Darüşşafaka ve Türk Telekom) 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimiyle belirlenecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre tamamlanırken, Türkiye Kupası'nda yer alacak ekipler belli oldu. İlk 4 (A.Efes, Karşıyaka, F.Bahçe ve G.Saray) ile ikinci 4'tekiler (TOFAŞ, Bandırma, Darüşşafaka ve Türk Telekom) 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimiyle belirlenecek.