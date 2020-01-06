06 Ocak 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Türkiye Kupası için ilk 8 ekip

Türkiye Kupası için ilk 8 ekip
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre tamamlanırken, 'nda yer alacak ekipler belli oldu. İlk 4 (A.Efes, Karşıyaka, F.Bahçe ve G.Saray) ile ikinci 4'tekiler (, Bandırma, Darüşşafaka ve Türk Telekom) 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimiyle belirlenecek.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre tamamlanırken, 'nda yer alacak ekipler belli oldu. İlk 4 (A.Efes, Karşıyaka, F.Bahçe ve G.Saray) ile ikinci 4'tekiler (, Bandırma, Darüşşafaka ve Türk Telekom) 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimiyle belirlenecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Anadolu Efes uzatmalarda kazandı! Anadolu Efes uzatmalarda kazandı!
Ülker’den çıkış yok Ülker’den çıkış yok
Dişi Kartallar rakip tanımıyor Dişi Kartallar rakip tanımıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör