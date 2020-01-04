Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, katıldığı televizyon programında Anadolu Efes'in basketbolcusu Shane Larkin'in milli formayı giyip giymeyeceği konusunda değerlendirmede bulundu.

Bu sezon Anadolu Efes formasıyla harikalar yaratan Shane Larkin, Türkiye ING Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines Euroleague'e damga vurdu. Başkan Erdoğan, ABD'li basketbolcu Shane Larkin'in Milli Takım'a alınması hususunda "Vatandaşımız oldu mu bilmiyorum? Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz." şeklinde konuşmuştu.

Konuyla alakalı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu Türkoğlu "Larkin için girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle de bir görüşme yapacağız. Görüşme olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz." dedi.