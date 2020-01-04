04 Ocak 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin açıklaması

Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin açıklaması!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 Giriş Tarihi: 04.01.2020

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , katıldığı televizyon programında 'in basketbolcusu 'in milli formayı giyip giymeyeceği konusunda değerlendirmede bulundu.

Bu sezon formasıyla harikalar yaratan , Türkiye ING Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines Euroleague'e damga vurdu. Başkan Erdoğan, ABD'li basketbolcu Shane Larkin'in Milli Takım'a alınması hususunda "Vatandaşımız oldu mu bilmiyorum? Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz." şeklinde konuşmuştu.

Konuyla alakalı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu Türkoğlu "Larkin için girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle de bir görüşme yapacağız. Görüşme olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz." dedi.

Larkin'in Türk vatandaşlığı kararını Ufuk Sarıca verecek haberin devamı

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