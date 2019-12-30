30 Aralık 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Doncic Jordan’ı geçti

Doncic Jordan’ı geçti
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Dallas Mavericks'in genç yıldızı Luka Doncic, Michael Jordan'ın rekorunu kırdı. Warriors'u 141-121 yendikleri maçta 31 sayı, 15 asistle oynayan 20'lik yıldız, bir sezonda en az iki maçta bu rakamları yakaladı ve Jordan'ın 22 yaşında kırdığı rekoru geride bıraktı.

Dallas Mavericks'in genç yıldızı Luka Doncic, Michael Jordan'ın rekorunu kırdı. Warriors'u 141-121 yendikleri maçta 31 sayı, 15 asistle oynayan 20'lik yıldız, bir sezonda en az iki maçta bu rakamları yakaladı ve Jordan'ın 22 yaşında kırdığı rekoru geride bıraktı.
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