Doncic Jordan’ı geçti

Dallas Mavericks'in genç yıldızı Luka Doncic, Michael Jordan'ın rekorunu kırdı. Warriors'u 141-121 yendikleri maçta 31 sayı, 15 asistle oynayan 20'lik yıldız, bir sezonda en az iki maçta bu rakamları yakaladı ve Jordan'ın 22 yaşında kırdığı rekoru geride bıraktı.

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DallasMavericks'in genç yıldızı Luka Doncic, Michael Jordan'ın rekorunu kırdı. Warriors'u 141-121 yendikleri maçta 31 sayı, 15 asistle oynayan 20'lik yıldız, bir sezonda en az iki maçta bu rakamları yakaladı ve Jordan'ın 22 yaşında kırdığı rekoru geride bıraktı.