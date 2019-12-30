30 Aralık 2019, Pazartesi

BASKETBOL

‘Hayalim bir daha şampiyon olmak’

‘Hayalim bir daha şampiyon olmak’
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) mücadele eden Beşiktaş Sompo Sigorta'nın oyuncusu James McAdoo, BCL'nin internet sitesine açıklamalar yaptı: İstanbul'da olmak ve Beşiktaş için oynamak harika. Umarım daha çok başarılı olurum. Hayalim Beşiktaş'ta bir şampiyonluk daha yaşamak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) mücadele eden Beşiktaş Sompo Sigorta'nın oyuncusu James McAdoo, BCL'nin internet sitesine açıklamalar yaptı: İstanbul'da olmak ve Beşiktaş için oynamak harika. Umarım daha çok başarılı olurum. Hayalim Beşiktaş'ta bir şampiyonluk daha yaşamak.
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