30 Aralık 2019, Pazartesi
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‘Hayalim bir daha şampiyon olmak’
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) mücadele eden Beşiktaş Sompo Sigorta'nın oyuncusu James McAdoo, BCL'nin internet sitesine açıklamalar yaptı: İstanbul'da olmak ve Beşiktaş için oynamak harika. Umarım daha çok başarılı olurum. Hayalim Beşiktaş'ta bir şampiyonluk daha yaşamak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) mücadele eden Beşiktaş Sompo Sigorta'nın oyuncusu James McAdoo, BCL'nin internet sitesine açıklamalar yaptı: İstanbul'da olmak ve Beşiktaş için oynamak harika. Umarım daha çok başarılı olurum. Hayalim Beşiktaş'ta bir şampiyonluk daha yaşamak.
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