Bursa hayat buldu

Basketbol Süper Ligi’nde Afyon Belediye’yi konuk eden Bursaspor, salondan 90-81’lik zaferle ayrıldı. Geçtiğimiz hafta G.Saray’a mağlup olan yeşil-beyazlılar, bu maçla nefes aldı. 7. galibiyetini alan Bursaspor’da, Christohper Jones ve Gian Clavell 19’ar sayıyla önemli bir katkı sağladı.

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Basketbol Süper Ligi'nde Afyon Belediye'yi konuk eden Bursaspor, salondan 90-81'lik zaferle ayrıldı. Geçtiğimiz hafta G.Saray'a mağlup olan yeşil-beyazlılar, bu maçla nefes aldı. 7. galibiyetini alan Bursaspor'da, Christohper Jones ve Gian Clavell 19'ar sayıyla önemli bir katkı sağladı.