29 Aralık 2019, Pazar
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Aslan son nefeste
Giriş Tarihi: 29.12.2019
İTÜ’ye konuk olan G.Saray kabus gördüğü maçta, Webster’in son saniye üçlüğüyle kazandı ve bu sezon ligdeki 10. galibiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında G.Saray Doğa Sigorta, deplasmanda İTÜ Basket'i 86-83 yendi. Maça iyi başlayan Aslan, ilk periyodu 25-19 önde kapatırken; devreye de 49-40'lık üstünlükle gitti. Sarı-kırmızılılar, final periyodunda kabus gördü. Geri düşse de Webster'in son saniye üçlüğü ile 86-83 kazanıp 10. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: G.Antep Bsk.-Bahçeşehir: 90-92 (UZ), Beşiktaş-T.Telekom: 78-74, Bandırma-Tofaş: 86-80.
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