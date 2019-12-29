29 Aralık 2019, Pazar
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Potada 4 maç var
Giriş Tarihi: 29.12.2019
ING Basketbol Ligi'nde bugün: 13.00: Bursa-Afyon, 15.15: Orman-Karşıyaka, 17.30: A. Efes-Darüşşafaka. Kadınlarda ise 13.00'te Orman-Hatay maçı oynanacak.
ING Basketbol Ligi'nde bugün: 13.00: Bursa-Afyon, 15.15: Orman-Karşıyaka, 17.30: A. Efes-Darüşşafaka. Kadınlarda ise 13.00'te Orman-Hatay maçı oynanacak.
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