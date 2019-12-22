22 Aralık 2019, Pazar
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Obra’ya güven tam
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Fenerbahçe, basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'in yerine Ufuk Sarıca'nın geleceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı: İçerisinde bulunduğumuz sezon ne yazık ki şu an itibarıyla beklediğimiz, alışageldiğimiz Fenerbahçe Beko kimliğinden uzak görünse de bizim takımımıza ve koçumuz Obradovic'e dair en ufak bir soru işaretimiz bulunmamaktadır. Ufuk Sarıca ile görüşüldüğü, diyaloğa geçildiği doğru değildir. Yönetim kurulumuz, Obradovic liderliğindeki takımımıza sonuna kadar güvenmekte ve inanmaktadır.
Fenerbahçe, basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'in yerine Ufuk Sarıca'nın geleceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı: İçerisinde bulunduğumuz sezon ne yazık ki şu an itibarıyla beklediğimiz, alışageldiğimiz Fenerbahçe Beko kimliğinden uzak görünse de bizim takımımıza ve koçumuz Obradovic'e dair en ufak bir soru işaretimiz bulunmamaktadır. Ufuk Sarıca ile görüşüldüğü, diyaloğa geçildiği doğru değildir. Yönetim kurulumuz, Obradovic liderliğindeki takımımıza sonuna kadar güvenmekte ve inanmaktadır.
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