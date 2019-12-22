22 Aralık 2019, Pazar

BASKETBOL

NBA'de Rockets, Suns'ı Harden'ın 47 sayısıyla yıktı

Rockets'ta Harden'dan 47 sayı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.12.2019

'e 9 maçla devam edildi. deplasmanından 139-125 galip ayrılan , art arda 3. karşılaşmasını kazandı. Rockets'ı galibiyete, 47 sayı, 7 asist, 6 ribauntla oynayan ve 30 sayı, 10 asistle "double double" yapan taşıdı.

Amerikan 'nde () 'ı 139-125 yenen 'ın all-star oyuncusu 47 sayı attı.

Kariyerinde 89. kez 40 sayı barajını geçen Harden, Elgin Baylor'ı geride bırakarak NBA tarihinin 4. en fazla 40 sayılık performans sergileyen ismi oldu. Listenin ilk 3 sırasında Wilt Chamberlain (271), (173) ve (122) yer alıyor.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta Kelly Oubre 26 sayı, 5 ribaunt, Devin Booker 19 sayı, 9 asist, 6 ribauntla öne çıktı.

Ersan'dan 10, Furkan'dan 6 sayı

forması giyen , takımının deplasmanda Knicks'i 123-102 mağlup ettiği maçı, 10 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks'ta Khris Middleton 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma, Giannis Antetokounmpo da 22 sayı, 11 ribaunt, 10 asist üretti.

Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın seyircisi önünde 125-108 kazandığı mücadelesinde 6 sayı kaydetti.

3 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan 76ers'ta Joel Embiid 21 sayı, 13 ribaunt, Josh Richardson 21 sayı ve Tobias Harris 16 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 107-114

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 122-112

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 107-119

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 125-108

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 102-123

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 119-115

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 109-134

Phoenix Suns-Houston Rockets: 125-139

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 113-106


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Obra’ya güven tam Obra’ya güven tam
İzmir'den çıkış yok İzmir'den çıkış yok
Bahçeşehir İTÜ’yü üzdü Bahçeşehir İTÜ’yü üzdü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör