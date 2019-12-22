İzmir'den çıkış yok

ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı konuk etti. Taraftarının desteğini arkasına alan İzmir ekibi, devreye 37-34 üstünlükle girdi. Son periyota da 59-53 önde giren Kaf-Kaf, finalde farka koştu. 82-68 kazanan Karşıyaka, 11. galibiyetini aldı. Bu sezon evindeki 7. maçını da kazanan yeşil-kırmızılı ekipte, Tony Taylor 23 sayıyla yıldızlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı konuk etti. Taraftarının desteğini arkasına alan İzmir ekibi, devreye 37-34 üstünlükle girdi. Son periyota da 59-53 önde giren Kaf-Kaf, finalde farka koştu. 82-68 kazanan Karşıyaka, 11. galibiyetini aldı. Bu sezon evindeki 7. maçını da kazanan yeşil-kırmızılı ekipte, Tony Taylor 23 sayıyla yıldızlaştı.