22 Aralık 2019, Pazar
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İzmir'den çıkış yok
Giriş Tarihi: 22.12.2019
ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı konuk etti. Taraftarının desteğini arkasına alan İzmir ekibi, devreye 37-34 üstünlükle girdi. Son periyota da 59-53 önde giren Kaf-Kaf, finalde farka koştu. 82-68 kazanan Karşıyaka, 11. galibiyetini aldı. Bu sezon evindeki 7. maçını da kazanan yeşil-kırmızılı ekipte, Tony Taylor 23 sayıyla yıldızlaştı.
ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı konuk etti. Taraftarının desteğini arkasına alan İzmir ekibi, devreye 37-34 üstünlükle girdi. Son periyota da 59-53 önde giren Kaf-Kaf, finalde farka koştu. 82-68 kazanan Karşıyaka, 11. galibiyetini aldı. Bu sezon evindeki 7. maçını da kazanan yeşil-kırmızılı ekipte, Tony Taylor 23 sayıyla yıldızlaştı.
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