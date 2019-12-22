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Orlando Magic efsanesi Hidayet Türkoğlu'nun anılarını yaşatıyor
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Orlando Magic, formasını 2004-2009 ve 2010-2014'te giyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'yla ilgili sosyal medyada "Twitter"dan paylaşımlar yaptı.
Orlando Magic, efsane basketbolcusu Hidayet Türkoğlu'yla ilgili paylaşımlarda bulundu.
Türkoğlu'na sevgisini gösteren Orlando Magic, efsane isminin attığı kritik basketlerin videolarını yayımladı.
Hidayet Türkoğlu da Orlando Magic'in videolarını paylaşarak, "Best times, thank u guys (En iyi zamanlar, teşekkürler beyler)" ve "Just like yesterday (Sanki dün gibi)" mesajlarını yazdı.
İşte o paylaşım:
Hedooooooo pic.twitter.com/rDw5IIDhaF— Orlando Magic (@OrlandoMagic) December 22, 2019
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