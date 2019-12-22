22 Aralık 2019, Pazar

BASKETBOL

Orlando Magic efsanesi Hidayet Türkoğlu'nun anılarını yaşatıyor

Orlando Magic Hidayet Türkoğlu'nun anılarını yaşatıyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Amerikan (NBA) ekiplerinden , formasını 2004-2009 ve 2010-2014'te giyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı 'yla ilgili sosyal medyada "Twitter"dan paylaşımlar yaptı.

, efsane basketbolcusu 'yla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Türkoğlu'na sevgisini gösteren Orlando Magic, efsane isminin attığı kritik basketlerin videolarını yayımladı.

Hidayet Türkoğlu da Orlando Magic'in videolarını paylaşarak, "Best times, thank u guys (En iyi zamanlar, teşekkürler beyler)" ve "Just like yesterday (Sanki dün gibi)" mesajlarını yazdı.


İşte o paylaşım:

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