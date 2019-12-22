Bahçeşehir İTÜ’yü üzdü

Erkekler Basketbol Ligi 13. haftanın açılış maçında Bahçeşehir, İTÜ'yü konuk etti. Normal süre 83-83 bitince maç uzatmaya gitti. Bahçeşehir uzatmalarda 99-94 kazandı. Maçın en skoreri 41 sayı atan Bahçeşehirli Robert Golden oldu.

Erkekler Basketbol Ligi 13. haftanın açılış maçında Bahçeşehir, İTÜ'yü konuk etti. Normal süre 83-83 bitince maç uzatmaya gitti. Bahçeşehir uzatmalarda 99-94 kazandı. Maçın en skoreri 41 sayı atan Bahçeşehirli Robert Golden oldu.