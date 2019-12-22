22 Aralık 2019, Pazar

BASKETBOL

Bahçeşehir İTÜ’yü üzdü

Bahçeşehir İTÜ’yü üzdü
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Erkekler Basketbol Ligi 13. haftanın açılış maçında Bahçeşehir, İTÜ'yü konuk etti. Normal süre 83-83 bitince maç uzatmaya gitti. Bahçeşehir uzatmalarda 99-94 kazandı. Maçın en skoreri 41 sayı atan Bahçeşehirli Robert Golden oldu.

Erkekler Basketbol Ligi 13. haftanın açılış maçında Bahçeşehir, İTÜ'yü konuk etti. Normal süre 83-83 bitince maç uzatmaya gitti. Bahçeşehir uzatmalarda 99-94 kazandı. Maçın en skoreri 41 sayı atan Bahçeşehirli Robert Golden oldu.

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