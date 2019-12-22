22 Aralık 2019, Pazar

BASKETBOL

Cedi kazandı

Cedi kazandı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.12.2019

NBA'de Cedi Osmanlı Cleveland, Memphis'i 114-107 mağlup etti. Milli sporcumuz 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers ise Dallas'a 117-98 kaybetti. Furkan takımı adına yalnızca 5 sayı kaydetti.

NBA'de Cedi Osmanlı Cleveland, Memphis'i 114-107 mağlup etti. Milli sporcumuz 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers ise Dallas'a 117-98 kaybetti. Furkan takımı adına yalnızca 5 sayı kaydetti.

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