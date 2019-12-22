22 Aralık 2019, Pazar

BASKETBOL

Adana Basket farka koştu

Adana Basket farka koştu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.12.2019

'nde dün 5 maç oynandı. Adana deplasmanda Hatay'ı 96-73 mağlup etmeyi başardı. Ormanspor, Beşiktaş'ı 75-70 yendi. Diğer sonuçlar: Samsun-Çankaya: 53-74, Botaş-Elazığ: 79-73, İzmit Bld.-G.Saray: 76-80.

Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün 5 maç oynandı. Adana deplasmanda Hatay'ı 96-73 mağlup etmeyi başardı. Ormanspor, Beşiktaş'ı 75-70 yendi. Diğer sonuçlar: Samsun-Çankaya: 53-74, Botaş-Elazığ: 79-73, İzmit Bld.-G.Saray: 76-80.

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