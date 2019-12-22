22 Aralık 2019, Pazar

BASKETBOL

Aslan’dan farklı tarife

Aslan’dan farklı tarife
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Erkekler Basketbol Ligi'nde G.Saray Doğa Sigorta, Frutti Ekstra Bursaspor'u 84-70 mağlup etmeyi başardı. Ligdeki 9. galibiyetini alan sarı- kırmızılılarda maçın en skorer ismi 25 sayı kaydeden Aaron Harrison oldu.

Bursaspor'da Mykal Riley'nin 16 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Galatasaray 28 Aralık'ta İTÜ'ye konuk olacak. Bursaspor ise 29 Aralık'ta Afyon'u ağırlayacak.

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