21 Aralık 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Türk takımları Rus takımlarına mağlup oldu

Euroleague'de Türk takımlarının kayıp haftası
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 21.12.2019

Euroleague'in 15. haftası dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Temsilcilerimizden Beko da Zenit'e mağlup olurken, bir diğer temsilcimiz de CSKA Moskova'ya son saniye üçlüğüyle mağlup oldu.

Bu hafta Türk takımları, Rus temsilcileri ile yaptıkları müsabakalardan mağlup ayrıldı. Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldiği Zenit Saint Petersburg'a 84-81 yenildi ve bu sezonki 10. mağlubiyetini aldı. de Sinan Erdem Spor Salonu'nda mücadele ettiği CSKA Moskova'ya 81-80 kaybetti. Efes 8. maçlık galibiyet serisini bitirirken, bu sezonki 3. yenilgisi de almış oldu.

Anadolu Efes'in mağlup olmasıyla zirve el değiştirdi. Real Madrid, Barcelona ve Anadolu Efes'in aynı galibiyet sayısı bulunurken, Madrid averajla liderlik koltuğuna yükseldi. Haftayı Fenerbahçe 15. sırada tamamladı. Zalgiris Kaunas ise son sırada yer aldı.

THY Euroleague'in 15. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Beko: 81 - Zenit Saint Petersburg: 84
Maccabi FOX Tel Aviv: 88 - Panathinaikos: 79
AX Armani Exchange Milan: 78 - Valencia Basket: 71
Baskonia Vitoria-Gasteiz: 55 - Real Madrid: 77
Khimki Moskova: 83 - Zalgiris Kaunas: 74
Anadolu Efes: 80 - CSKA Moskova: 81
Kızılyıldız: 88 - Olympiakos: 81
Bayern Münih: 67 - FC Barcelona: 77
Asvel Lyon-Villeurbanne: 93 - ALBA Berlin: 81

MAÇ SONUCU l Anadolu Efes: 80- 81 CSKA Moskova l ÖZET
Fenerbahçe Beko 81 - 84 Zenit | MAÇ SONUCU

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