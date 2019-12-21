Gözler Obradovic’te

Fenerbahçe Beko'da işler iyi gitmiyor. Efes yenilgilerinin ardından Avrupa Ligi'nde sonunca Zenit'e de evinde kaybeden sarı-lacivertli ekipte Obra'nın, "Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor" sözleri 'istifa' sinyali olarak algılandı.

Fenerbahçe Beko'da işler iyi gitmiyor. Efes yenilgilerinin ardından Avrupa Ligi'nde sonunca Zenit'e de evinde kaybeden sarı-lacivertli ekipte Obra'nın, "Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor" sözleri 'istifa' sinyali olarak algılandı.