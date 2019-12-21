21 Aralık 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Gözler Obradovic’te

Gözler Obradovic’te
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 21.12.2019

Fenerbahçe Beko'da işler iyi gitmiyor. Efes yenilgilerinin ardından Avrupa Ligi'nde sonunca Zenit'e de evinde kaybeden sarı-lacivertli ekipte Obra'nın, "Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor" sözleri 'istifa' sinyali olarak algılandı.

Fenerbahçe Beko'da işler iyi gitmiyor. Efes yenilgilerinin ardından Avrupa Ligi'nde sonunca Zenit'e de evinde kaybeden sarı-lacivertli ekipte Obra'nın, "Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor" sözleri 'istifa' sinyali olarak algılandı.

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