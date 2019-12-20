Ergin Ataman: "Mağlubiyetten dolayı bütün sorumluluğu üzerime alıyorum"
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, CSKA Moskova karşısında alınan mağlubiyette bütün sorumluluğunu üzerine aldığını söyledi.
THY Euroleague'in 15. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Rus ekibi CSKA Moskova'ya 81-80'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Mike James mükemmel bir maç oynadı. CSKA Moskova çok iyi bir maç akıllı oynadı. Oyuncularım yorgundu ama çok mücadele ettiler. Son saniyeye kadar mücadele ettik ancak son saniyede kaçırdık. Basketbolda olan örnekler bunlar. Bu akşam koç olarak kötü olduğumuzu düşünüyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Mağlubiyetten dolayı bütün sorumluluğu üzerime alıyorum" diye konuştu.
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