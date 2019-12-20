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BASKETBOL

Ergin Ataman: "Mağlubiyetten dolayı bütün sorumluluğu üzerime alıyorum"

Bu akşam kötü olduğumuzu düşünüyorum
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 Giriş Tarihi: 20.12.2019

Başantrenörü , CSKA karşısında alınan mağlubiyette bütün sorumluluğunu üzerine aldığını söyledi.

THY Euroleague'in 15. haftasında , sahasında karşılaştığı Rus ekibi CSKA 'ya 81-80'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü , "Mike James mükemmel bir maç oynadı. CSKA Moskova çok iyi bir maç akıllı oynadı. Oyuncularım yorgundu ama çok mücadele ettiler. Son saniyeye kadar mücadele ettik ancak son saniyede kaçırdık. Basketbolda olan örnekler bunlar. Bu akşam koç olarak kötü olduğumuzu düşünüyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Mağlubiyetten dolayı bütün sorumluluğu üzerime alıyorum" diye konuştu.

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