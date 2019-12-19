ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu grupları belli oldu
ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turunda gruplar belli oldu. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Darüşşafaka Tekfen E Grubu, Galatasaray Doğa Sigorta G Grubu, TOFAŞ ise H Grubu'nda mücadele edecek.
Normal sezonda altışarlı 4 grupta mücadele eden takımlardan, gruplarında ilk 4 sırayı alan ekipler adlarını son 16 turuna yazdırdı.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ, son 16 turuna yükselmeyi başardı. Darüşşafaka, E Grubu'nda İtalya'dan Segafredo Virtus, aynı ülkeden Dolomiti Energia ve Sırbistan'dan Partizan NIS ile eşleşti.
Galatasaray, G Grubu'nda Rusya'dan UNICS Kazan, Fransa'dan Monaco ve Litvanya'dan Rytas ile mücadele edecek.
TOFAŞ ise H Grubu'nda İspanya'dan Unicaja Malaga ve Joventut, Andorra'dan MoraBanc ile karşılaşacak.
STATÜ
Bu turda takımlar dörderli 4 gruba ayrıldı. 8 Ocak-4 Mart 2020'de çift devreli lig usulüne göre oynanacak son 16 turu maçlarının ardından gruplarda ilk 2 sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek.
Organizasyonda çeyrek final maçları 17 ve 25 Mart'ta, yarı final müsabakaları 31 Mart ve 8 Nisan'da oynanacak. ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon, 21 ve 27 Nisan'da oynanacak maçların ardından belli olacak.
GRUPLAR
ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu grupları şöyle:
E Grubu:
Segafredo Virtus (İtalya)
Partizan NIS (Sırbistan)
Darüşşafaka Tekfen
Dolomiti Energia (İtalya)
F Grubu:
Umana Reyer (İtalya)
Germani Brescia (İtalya)
Ewe Baskets (Almanya)
Promitheas (Yunanistan)
G Grubu:
UNICS Kazan (Rusya)
Galatasaray Doğa Sigorta
Monaco (Fransa)
Rytas (Litvanya)
H Grubu:
Unicaja Malaga (İspanya)
MoraBanc (Andorra)
TOFAŞ
Joventut (İspanya)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı