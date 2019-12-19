20 Aralık 2019, Cuma

BASKETBOL

ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu grupları belli oldu

ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 19.12.2019

ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turunda gruplar belli oldu. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Tekfen E Grubu, G Grubu, ise H Grubu'nda mücadele edecek.

Normal sezonda altışarlı 4 grupta mücadele eden takımlardan, gruplarında ilk 4 sırayı alan ekipler adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden , Tekfen ve , son 16 turuna yükselmeyi başardı. Darüşşafaka, E Grubu'nda İtalya'dan Segafredo Virtus, aynı ülkeden Dolomiti Energia ve Sırbistan'dan Partizan NIS ile eşleşti.

Galatasaray, G Grubu'nda Rusya'dan UNICS Kazan, Fransa'dan Monaco ve Litvanya'dan Rytas ile mücadele edecek.

TOFAŞ ise H Grubu'nda İspanya'dan Unicaja Malaga ve Joventut, Andorra'dan MoraBanc ile karşılaşacak.

STATÜ

Bu turda takımlar dörderli 4 gruba ayrıldı. 8 Ocak-4 Mart 2020'de çift devreli lig usulüne göre oynanacak son 16 turu maçlarının ardından gruplarda ilk 2 sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek.

Organizasyonda çeyrek final maçları 17 ve 25 Mart'ta, yarı final müsabakaları 31 Mart ve 8 Nisan'da oynanacak. ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon, 21 ve 27 Nisan'da oynanacak maçların ardından belli olacak.

GRUPLAR

ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu grupları şöyle:

E Grubu:

Segafredo Virtus (İtalya)

Partizan NIS (Sırbistan)

Darüşşafaka Tekfen

Dolomiti Energia (İtalya)

F Grubu:

Umana Reyer (İtalya)

Germani Brescia (İtalya)

Ewe Baskets (Almanya)

Promitheas (Yunanistan)

G Grubu:

UNICS Kazan (Rusya)

Galatasaray Doğa Sigorta

Monaco (Fransa)

Rytas (Litvanya)

H Grubu:

Unicaja Malaga (İspanya)

MoraBanc (Andorra)

TOFAŞ

Joventut (İspanya)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
NBA'in zirvesindeki düellonun galibi Bucks NBA'in zirvesindeki düellonun galibi Bucks
Bu şekilde imkansız "Bu şekilde imkansız"
Fenerbahçe son saniyede yıkıldı Fenerbahçe son saniyede yıkıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör