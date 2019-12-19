20 Aralık 2019, Cuma

BASKETBOL

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde yarın CSKA Moskova'yı konuk edecek

Anadolu Efes CSKA Moskova'yı konuk edecek
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 Giriş Tarihi: 19.12.2019

'nde lider durumda bulunan , 15. hafta mücadelesinde yarın Rusya temsilcisi 'yı konuk edecek. Bu karşılaşma Efes'in Avrupa'daki 673. maçı olacak.

tarafından haftanın maçı seçilen karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20.30'da başlayacak.

Bu sezon üst üste 8 maç kazanan lacivert-beyazlı takım, toplamda 12 galibiyetle zirvede yer alıyor. ise 9 galibiyet ve 5 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

Karşılaşmanın biletleri iki hafta öncesinden tükenmişti.

AVRUPA'DA 673. MAÇ

, Avrupa kupalarında 673. maçını yarın yapacak.

Avrupa kupalarında 672 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 376 galibiyet ve 296 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes, 424 maçta 219 galibiyet elde ederken, 205 maçı yenilgiyle tamamladı.

CSKA Moskova ile 28 kez karşılaşan lacivert-beyazlı ekip, rakibine 9 kez üstünlük kurdu.

ANADOLU EFES-CSKA MOSKOVA MAÇI KAPALI GİŞE

Turkish Airlines Euroleague'in 15. haftasında Cuma günü Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek Anadolu Efes'te zorlu maçın biletlerinin tükendiğini açıkladı.

Euroleague tarafından "haftanın maçı" olarak seçilen ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Mücadelenin iki hafta öncesinden biletlerinin tükendiği hatırlatıldı.

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