20 Aralık 2019, Cuma

BASKETBOL

David Blatt NBA'de New York Knicks'e danışman oldu

İşte David Blatt'ın yeni takımı!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 19.12.2019

Amerikan Basketbol Ligi () ekibi , 'ı danışman olarak göreve getirdi. New York Knicks, 60 yaşındaki Blatt'ın basketbol operasyonları danışmanı olarak takıma katıldığını duyurdu.

Knicks'in açıklamasında görüşüne yer verilen Blatt ise kariyerinde yeni bir adım attığını belirterek, "Resmi olarak başantrenörlükten emekli oluyorum. Basketboldaki diğer olanaklara odaklanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında yaptığı açıklamayla Multipl Skleroz (MS) hastalığına yakalandığını duyuran Blatt, sağlık sorunu nedeniyle Yunanistan'ın Olympiakos takımındaki başantrenörlük görevinden ayrılmıştı.

Türkiye'de ve takımlarında görev alan Blatt, 2014'te İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibiyle THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı.

'de 2014-2016 yıllarında Cleveland Cavaliers'ı çalıştıran ABD asıllı İsrailli Blatt, Rusya Milli Takımı'yla da 2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
NBA'in zirvesindeki düellonun galibi Bucks NBA'in zirvesindeki düellonun galibi Bucks
Bu şekilde imkansız "Bu şekilde imkansız"
Fenerbahçe son saniyede yıkıldı Fenerbahçe son saniyede yıkıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör