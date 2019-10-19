19 Ekim 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Galatasaray Doğa Sigorta'dan üst üstte 3'üncü galibiyet

G.Saray Doğa Sigorta'dan üst üstte 3'üncü galibiyet
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 19.10.2019

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında , deplasmanda 'u 68-67 mağlup ederek ligdeki üst üstte 3'üncü galibiyetini elde etti.

Karşılıklı basketlerle geçen İlk çeyrek, 18-18 eşitlikle tamamlandı. 2'nci periyotta üstün bir oyun ortaya koyan , devreye 35-31 önde girdi. İkinci yarıya etkili bir giriş yapan ev sahibi ekip 23'üncü dakikada 38-35 öne geçti. 3'üncü periyodun son bölümünde skorda öne geçen Galatasaray Doğa Sigorta üstünlüğünü korudu ve final periyoduna 54-52 üstün gitti. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta üstünlük sürekli el değiştirdi. Konuk takım bitime 17 saniye kala Yeni Zelandalı oyuncusu Webster'ın sayılarıyla öne geçti: 68-67. Son hücumda iyi savunma yaparak potasını koruyan sarı-kırmızılılar, müsabayı 68-67 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayı ile Galatasaray Doğa Sigorta'nın ABD'li basketbolcusu Harrison olurken 'da Crawford 20 sayı kaydetti.

SALON: Prof. Dr.

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Serhat Büker

MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 20, Davis JR 6, Aldridge 5, Hrovat 9, Zanna 12, Sinan Sağlam, Erdi Gülaslan 14, Ali Ulaş Peker, Burak Eşlik 1, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 11, Harrison 21, Whittington 8, Auguste 3, Göksenin Köksal 2, Hasan Emir Gökalp 3, Yiğit Arslan 2, Can Korkmaz 9, Ege Arar 2, , Moore 7

1'İNCİ PERİYOT: 18-18
DEVRE: 31-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-52

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