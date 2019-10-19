19 Ekim 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan De Colo

Haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan De Colo
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 19.10.2019

forması giyen , 'nde üçüncü hafta maçlarının en değerli oyuncusu () seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko'nun sahasında temsilcisi Baskonia'yı 87-80 yendiği maçta 44 verimlilik puanıyla oynayan De Colo, üçüncü haftanın MVP unvanına layık görüldü.

'nun Fransız yıldızı De Colo, mücadeleyi 39 sayı, 3 asist ve 3 ribauntla tamamlayarak takımının galibiyetinde başrolü oynadı ve 'nde kendi sayı rekorunu kırdı.

Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giyen ABD'li Zach LeDay, 35 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 30 verimlilik puanıyla 'tan Sırp basketbolcu Nikola Milutinov üçüncü sırada yer aldı.


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