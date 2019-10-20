20 Ekim 2019, Pazar

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 74-60

F.Bahçe Beko Bahçeşehir karşısında zorlanmadı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 Giriş Tarihi: 20.10.2019

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında , evinde 'ni 74-60 mağlup ederek ligde 4'te 4 yaptı. Maçın en skorer ismi 19 sayı ile Bahçeşehir Koleji'nden JaJuan Johnson oldu.

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Erşan Kartal, Sinan Üşgüder, Sinem Tetik

: Westermann 3, De Colo 7, 2, Williams 8, Lauvergne 13, Efe Ergi Tırpancı 1, Ekrem Sancaklı 7, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 8, Sloukas 10, Berkay Candan 12, İsmail Karabilen

: Cevat Alper Özcan 2, Muhammed Doğan Şenli 2, Hardy 6, Johnson 19, Armand 10, Golden 7, , Altan Erol 5, Clark 9, Abdülkadir Gülşen

1'İNCİ PERİYOT: 13-7
DEVRE: 33-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-41

5 FAUL: 34.18 Clark (Bahçeşehir Koleji)


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
G.Saray Doğa Sigorta'dan üst üstte 3'üncü galibiyet G.Saray Doğa Sigorta'dan üst üstte 3'üncü galibiyet
Haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan De Colo Haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan De Colo
Anadolu Efes Valencia'yı deplasmanda devirdi Anadolu Efes Valencia'yı deplasmanda devirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör