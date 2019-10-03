Fenerbahçe Beko Avrupa'da ilk sınavına çıkıyor

Ligde sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe Beko, bu kez Avrupa’da sahne alacak. Obra’nın öğrencileri, EuroLeague’in favorilerinden Real Madrid’e konuk olacak.

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz yıl Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçına çıkacak. Türkiye Ligi'ne galibiyetle başlayan sarılacivertliler, EuroLeague'de Real Madrid'e konuk olacak. Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Fenerbahçe Beko'da geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlıkları bulunan Jan Vesely ve Joffrey Lauvergne, bugünkü karşılaşmada da forma giyemeyecek.



20. KARŞILAŞMA

İspanyol ekibi de yıldız isimlerinden Jaycee Carroll'dan yoksun bu maça çıkacak. ABD'li basketbolcu, bileğindeki sakatlıktan dolayı temsilcimize karşı sahada olmayacak. Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e karşı 20. sınavını verecek olan Obradovic'in öğrencileri, oynanan maçlarda 8 galibiyet alırken, 11'inden yenilgiyle ayrıldı. İki takım arasındaki son maçı ise İspanyol ekibi, 94-75 kazandı.



MELiH: O KUPA BiZiM OLMALI

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, Real Madrid maçı öncesi kısa ve net konuştu: "Geçtiğimiz yıl yaşadığımız talihsizlikler nedeniyle kupayı kazanamadık. Çok iyi tamamladığımız normal sezonun ardından sakatlıkların çokluğu bizi hedefimizden etmişti. Bu sezon çok istediğimiz o kupa bizim olmalı. Bunun için çok çalışacağız."



GÖZLER DE COLO'DA

Yeni transfer Nando De Colo, F.Bahçe ile Avrupa'da bugün ilk maçına çıkacak. Geçen yıl EuroLeague'nin en skorer 3. ismi olan Fransız basketbolcu, Fenerbahçe'nin İTÜ'yü yendiği maçta da 21 sayı üretmişti.



EN İYİSİ OBRA

Euroleague'de bu sezon mücadele edecek 18 takımın hocaları arasında öne çıkan isim tartışmasız Zeljko Obradovic... 25. kez bu dev organizasyonda sahne alacak olan Sırp hoca, başarısıyla meslektaşlarını solladı. Ligdeki diğer 17 takımın hocası toplam 10 kez Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşarken, Obra tam 9 defa kupanın sahibi oldu. Tecrübeli hoca, üst üste 5 kez Dörtlü Final oynattığı Fenerbahçe Beko'ya da 2017 yılında kupa kazandırmıştı.