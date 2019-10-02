02 Ekim 2019, Çarşamba

BASKETBOL

"Real Madrid maçı güzel bir sınav olacak"

Real Madrid maçı güzel bir sınav olacak
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 02.10.2019

Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü , Avrupa Ligi'nde yarın İspanya'nın ekibi ile deplasmanda oynayacakları maçın, hangi seviyede olduklarını görebilmeleri açısından önemli bir sınav niteliği taşıyacağını söyledi.

ile sarı-lacivertli takımın İtalyan oyuncusu Gigi Datome, karşılaşmasıyla ilgili kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.

Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçına çıkacaklarını hatırlatan Obradovic, "Sezonun uzun bir maraton olduğunu biliyoruz. Elbette bu ligdeki en iyi takımlardan birinin karşısına çıkacağımızın farkındayız. Halen bazı oyuncularımızdan yoksun olsak da bizim için sezonun bu noktasında, hangi seviyede olduğumuzu görebilmek için güzel bir sınav olacak. Yine de takım olarak pozitif bir reaksiyon göstermeli ve olabilecek en iyi oyunu ortaya koymaya çalışmalıyız."

İtalyan oyuncu Gigi Datome ise Avrupa Ligi'nde yeni sezona başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Elbette ilk haftada, sert bir atmosferde çok zorlu bir rakibimiz olacak. Bu yarışa mümkün olan en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Rakibimizin gücünü biliyoruz ancak olarak en iyi basketbolumuzu oynamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, takım olarak bir araya gelişimizin ve bir süredir birlikte idman yapabilmemizin avantajlarını parkeye yansıtmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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