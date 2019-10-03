03 Ekim 2019, Perşembe

BASKETBOL

Anadolu Efes'in Avrupa mücadelesi başlıyor

Anadolu Efes'in Avrupa mücadelesi başlıyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 03.10.2019

'nde geçen sezon final oynayan , 2019-2020 sezonun ilk hafta maçında yarın 'nın takımıyla karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Geçen sezon 'nin finalinde CSKA 'ya 91-83 mağlup olan lacivert-beyazlı takım, 'yı mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

İki takım geçen sezon son olarak çeyrek finalde karşı karşıya gelmiş, rakibine 5 maç sonunda 3-2 üstünlük sağlayarak adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.

Kadrosunu büyük ölçüde koruyan Anadolu Efes; Barcelona'dan Chris Singleton, CSKA Moskova'dan Alec Peters ve Banvit'ten Tolga Geçim'i transfer etti.

Barcelona ise kadrosuna önemli isimleri kattı. temsilcisi; Brandon Davies, Cory Higgins, Malcolm Delaney ve Nikola Mirotic gibi kariyerli oyuncularla kadrosunu güçlendirdi.

Pembe Top sahada

İki takım arasındaki karşılaşmada, Sahada Projesi'nin altıncısı yapılacak.

Lacivert-beyazlı kulüp ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birliğiyle devam eden proje kapsamında karşılaşmanın hava atışı, projenin gönüllü destekçisi dizi oyuncusu Bensu Soral tarafından Pembe Top ile gerçekleştirilecek.

Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu ilk Avrupa karşılaşmasında yapılan Pembe Top Sahada Projesi, bir kez daha milyonlarca kişiye ulaşarak farkındalık oluşturacak.

Basketbolseverleri meme kanseri konusunda bilgilendirmek için çeşitli organizasyonların yapılacağı karşılaşmada, Pembe Top temalı eğlenceli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde, taraftarlara Pembe Top hediye edilecek.







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