03 Ekim 2019, Perşembe

BASKETBOL

Oğuz Savaş Beşiktaş Sompo Sigorta'da

Oğuz Savaş Beşiktaş Sompo Sigorta'da
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 03.10.2019

Sezona Bahçeşehir Koleji galibiyeti ile başlayan , tecrübeli basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak pota altını güçlendirdi. Oğuz Savaş son olarak 2018-2019 sezonunda forması giymişti.

, milli basketbolu 'ı kadrosuna kattı.

Oğuz Savaş kimdir?

13 Temmuz 1987 doğumlu olan Oğuz Savaş, 212 cm boyunda ve pivot olarak görev almaktadır. Basketbola Ülkerspor altyapısında başlayan Oğuz Savaş, 2003-2004 sezonunda Yeşilyurt'ta forma giydikten sonra 2004-2006 yılları arasında Ülkerspor'da görev aldı.

2006-2007 sezonunda ile anlaşan ve 2014-2015 sezonu sonuna kadar Fenerbahçe'de forma giyen Oğuz Savaş birçok başarıya imza attı.

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe ile 33 lig maçına çıkan tecrübeli uzun; 7.2 sayı, 2.7 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı. Aynı sezon Euroleague'de 27 maçta görev alan Oğuz Savaş; 5 sayı ve 2.2 ribaund ortalamaları yakaladı.

2015-2016 sezonunda ile sözleşme imzalayan başarılı basketbolcu, buradaki son sezonunda (2018-2019) 24 lig maçında 5.3 sayı, 2.9 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla görev aldı. Euroleague'de ise 27 maçta parkeye çıkan basketbolcu; 5.2 sayı ve 2.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Oğuz Savaş 2019-2020 sezonu başında Beşiktaş Sompo Sigorta ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


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