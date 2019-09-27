27 Eylül 2019, Cuma

BASKETBOL

Melih Mahmutoğlu: Tarihe geçebilirdik

Melih Mahmutoğlu: Tarihe geçebilirdik
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 27.09.2019

tecrübeli ismi, “ maçını kazansaydık tarihe geçebilirdik. Çekya maçını da kazanırdık. Kupada çeyrek finale kadar gidebilirdik” dedi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu , Dünya Şampiyonası'nda yaşadığı üzüntüyü ifade etti. Melih, gruptan çıkamamalarının üzücü olduğunu belirterek, " mağlubiyeti, Çekya maçını da etkiledi. ABD maçını kazansaydık tarihe geçebilirdik. Bu maç bizim için turnuvanın gidişatını da belirleyecekti. ABD'yi yenseydik, Çekya maçını da kazanırdık. Kupada oynayabilirdik." ifadelerini kullandı.

İYİ İŞLER YAPACAĞIZ

'nda önemli tecrübeler edindiklerini vurgulayan Melih Mahmutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gruptan çıkamadık. Maalesef basketbolun
içinde bunlar var. Olimpiyat elemelerine katılmaya hak kazandık. A Milli Takım daha çok turnuvalara katılacak. Önemli olan Türk oyuncuların takımlarında daha fazla süre alıp kendilerini her zaman geliştirmesi. Güzel bir kimya var. İnşallah böyle devam eder ve daha büyük başarılar elde ederiz."

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