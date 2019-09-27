Melih Mahmutoğlu: Tarihe geçebilirdik
Milli takımın tecrübeli ismi, “ABD maçını kazansaydık tarihe geçebilirdik. Çekya maçını da kazanırdık. Kupada çeyrek finale kadar gidebilirdik” dedi
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Melih Mahmutoğlu, Dünya Şampiyonası'nda yaşadığı üzüntüyü ifade etti. Melih, gruptan çıkamamalarının üzücü olduğunu belirterek, "ABD mağlubiyeti, Çekya maçını da etkiledi. ABD maçını kazansaydık tarihe geçebilirdik. Bu maç bizim için turnuvanın gidişatını da belirleyecekti. ABD'yi yenseydik, Çekya maçını da kazanırdık. Kupada çeyrek final oynayabilirdik." ifadelerini kullandı.
İYİ İŞLER YAPACAĞIZ
Dünya Kupası'nda önemli tecrübeler edindiklerini vurgulayan Melih Mahmutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gruptan çıkamadık. Maalesef basketbolun
içinde bunlar var. Olimpiyat elemelerine katılmaya hak kazandık. A Milli Takım daha çok turnuvalara katılacak. Önemli olan Türk oyuncuların takımlarında daha fazla süre alıp kendilerini her zaman geliştirmesi. Güzel bir kimya var. İnşallah böyle devam eder ve daha büyük başarılar elde ederiz."
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